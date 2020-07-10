2020-07-10T12:40:37+03:00
Умный город

В Томском политехе открыто 110 бюджетных мест на англоязычные программы

Сюда на учебу могут поступить абитуриенты из стран СНГ
ИГОРЬ ТЮРИН
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Томский политех готовит специалистов мирового уровняТомский политех готовит специалистов мирового уровняФото: из открытых источников
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В магистратуре Томского политехнического университета в 2020 году открыто 110 бюджетных мест на англоязычных программах, куда могут поступить абитуриенты не только из России, но и из Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Беларуси.

Программы сочетают высокий уровень подготовки по профилю и английскому языку, что дает выпускникам преимущества на глобальном рынке труда сообщает пресс-служба вуза.

Набор ведется на восемь программ магистерской подготовки: пять (56 бюджетных мест) полностью реализуются на английском языке, три программы (54 места) – частично.

В 2020 году открыт набор на программы Big Data Solutions («Технологии больших данных», 25 мест), Electric Power Generation and Transportation («Производство и транспортировка электрической энергии», в том числе в сетевой форме с Чешским техническим университетом в Праге, 10 мест), Nuclear Science and Technology («Ядерные физика и технологии», в том числе в сетевой форме с Университетом Айн-Шамс в Египте и СибГМУ, 12 мест), Condensed Matter Physics («Физика конденсированного состояния») и Materials Science («Материаловедение», 9 мест).

Еще две программы, на которых есть бюджетные места, частично реализуются на английском языке. Это «Биомедицинская инженерия» (в том числе в сетевой форме с СибГМУ, 20 мест) и «Технологии космического материаловедения» (в том числе в сетевой форме с РКК «Энергия», 15 мест).

Есть бюджетные места и на совместной программе с британским вузом Heriot-Watt (Великобритания) – Petroleum Engineering («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», 19 мест). Это double degree программа, выпускники которой получают дипломы сразу двух университетов – Томского политеха и Heriot-Watt.

Всего в 2020 году на направления магистратуры в ТПУ открыто 1 151 бюджетное место. У поступающих на выбор 32 направления подготовки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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