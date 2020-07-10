2020-07-10T12:33:18+03:00
Общество

Восемь незаконных торговых павильонов снесли в Октябрьском районе Томска

До конца года планируется демонтировать еще 30 киосков и гаражей
Алина Пермякова
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Объекты не имели разрешительной документации. Фото: мэрия г.Томска.Объекты не имели разрешительной документации. Фото: мэрия г.Томска.Фото: из открытых источников
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С начала 2020 года в Октябрьском районе Томска демонтировали восемь самовольно установленных торговых павильонов, сообщила мэрия г. Томска.

Так, снос нестационарных торговых объектов прошел по следующим адресам: ул.Ивановского,22, Иркутский тракт, 37Б, 177 (2 объекта),188, Б.Куна 4/1, Мичурина,108, Октябрьская,44.

Отметим, что в администрациях районов Томска продолжается демонтаж самовольно установленных нестационарных торговых павильонов, киосков и железных гаражей. Снос объектов, не имеющих разрешительной документации, проводится как за счет средств собственника, так и в рамках муниципальных контрактов.

Всего до конца года предполагается демонтировать в Октябрьском районе еще порядка 30 незаконных объектов НСТО и железных гаражей: некоторые из них расположены по ул.И.Черных, Бирюкова, В.Болдырева.

Напомним, что в 2020 году на территории Кировского района г. Томска запланирован снос 64 временных объектов. Работа проводится в рамках подготовки инфраструктуры для реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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