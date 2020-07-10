"Рыцарь" с топором: житель томского села убил собутыльника за оскорбления в адрес женщин
7 июля 22-летний житель села Парабель ударил топором по шее односельчанина. Потерпевший скончался на месте, возбуждено уголовное дело по статье «убийство», сообщила в пятницу пресс-служба Следственного комитета РФ по Томской области.
Трагедия произошла при совместном распитии спиртных напитков. Подозреваемый признал свою вину и объяснил причину поступка: в ходе разговора его односельчанин оскорблял всех женщин.
Ранее молодой человек был осужден за публичное оскорбление представителя власти. В январе 2020 года ему назначили 360 часов обязательных работ. Преступление он совершил в период неотбытого срока наказания, отметили в сообщении.
Сейчас подозреваемый арестован, продолжается расследование по уголовному делу.
ИСТОЧНИК KP.RU