"Рыцарь" с топором: житель томского села убил собутыльника за оскорбления в адрес женщин

10 Июль 2020 2020-07-10T11:56:21+03:00

Ему не понравилось, что знакомый оскорбил дам в разговоре

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7 июля 22-летний житель села Парабель ударил топором по шее односельчанина. Потерпевший скончался на месте, возбуждено уголовное дело по статье «убийство», сообщила в пятницу пресс-служба Следственного комитета РФ по Томской области.

Трагедия произошла при совместном распитии спиртных напитков. Подозреваемый признал свою вину и объяснил причину поступка: в ходе разговора его односельчанин оскорблял всех женщин.

Ранее молодой человек был осужден за публичное оскорбление представителя власти. В январе 2020 года ему назначили 360 часов обязательных работ. Преступление он совершил в период неотбытого срока наказания, отметили в сообщении.

Сейчас подозреваемый арестован, продолжается расследование по уголовному делу.

ИСТОЧНИК KP.RU