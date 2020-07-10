Коронавирус в Томске: +75 новых случаев заражения
Общее число заболевших в регионе достигло 2846
Число заболевших в регионе продолжает расти каждый деньФото: из открытых источников
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Сегодня, 10 июля, в Томской области выявлено 75 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 2846 подтвержденных случаев.
За последние сутки в стране выявлено 6635 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 174 пациента скончались, 7752 выздоровели.
С начала пандемии в России заболели 713 936 человек, 11 017 скончались, 489 068 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU