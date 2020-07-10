2020-07-10T10:52:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Очаг COVID-19 выявлен в общежитии Томского политехнического университета

У проживающего там студента подтвердился положительный тест на коронавирус
Антонина Ленская
Поделиться:
В Томском политехе держат на контроле распространение коронавирусной инфекции.В Томском политехе держат на контроле распространение коронавирусной инфекции.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В общежитии ТПУ по ул. Вершинина, 39-а, выявлен бытовой очаг коронавирусной инфекции. Как сообщила пресс-служба вуза, 6 июля подтвердился положительный тест на коронавирус у проживающего там студента.

– Были обследованы контактные лица, по результатам тестов коронавирус выявили еще у троих студентов из этого общежития. Таким образом, на данный момент есть четыре подтвержденных случая, – говорится в сообщении. – Все заболевшие госпитализированы, находятся в удовлетворительном состоянии, болезнь протекает в легкой форме. Вся информация, списки контактных переданы в Роспотребнадзор. Получено предписание о том, что восемь человек из близкого круга контактных лиц будут помещены в обсерватор.

Уточняется, что все заразившиеся живут на одном этаже. При этом сейчас общежитие не закрыто, студенты продолжают в нем проживать. Руководство вуза подчеркивает, что в здании строго поддерживаются меры предосторожности: ведется регулярная термометрия, используются индивидуальные средства защиты, проводится регулярная обработка дезинфицирующими средствами поверхностей и мест общего пользования, помещения проветриваются.

Ранее, в июне, уже были выявлены три случая коронавирусной инфекции у студентов: один из них не проживал в общежитии, двое других жили в общежитиях на ул. Вершинина, 39-а и 48. При обследовании круга контактных лиц инфекция не выявлена, у заразившихся молодых людей болезнь протекала в легкой форме, на данный момент все трое выздоровели.

Также в июне были получены положительные тесты у четырех сотрудников ТПУ. Сейчас двое уже выздоровели, еще двое проходят амбулаторное лечение (болезнь протекает в легкой и средней форме). Во всех случаях были выявлены контактные лица, их отправили на карантин, списки переданы в Роспотребнадзор. Коронавирусная инфекция ни у кого из контактных лиц не подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томске горячую воду после ремонта сетей получили жильцы более 1 000 домов
"Рыцарь" с топором: житель томского села убил собутыльника за оскорбления в адрес женщин
Коронавирус в Томске: +75 новых случаев заражения
Очаг COVID-19 выявлен в общежитии Томского политехнического университета
Число заболевших коронавирусом в Северске достигло 160 человек
Сегодня более 3 тысяч выпускников Томской области сдают ЕГЭ по профильной математике
В департамент здравоохранения Томской области назначен новый начальник
Cпасатели нашли тело утонувшей 15-летней девочки в Молчановском районе Томской области
5 новых мастерских откроются в Томском индустриальном техникуме
60-летний нетрезвый мотоциклист слетел с дороги и опрокинулся в томском селе
Без билета и денег оставили мошенники томичку, захотевшую улететь в Сочи
На благоустройство районы Томской области направят более 56 млн рублей
В Томске 9-летний мальчик упал в неогороженную яму, оставленную коммунальщиками
За неделю в Томской области у 52 жителей выявлены клещевые инфекции
Томский бизнес получил в пандемию льготных кредитов на полмиллиарда рублей
Губернатор Сергей Жвачкин уволил начальника облздрава из-за скандала с моргом
В Томске малыш упал с качелей и получил травму, следователи проводят проверку
Томский губернатор и иранский посол провели видеоконференцию
На севере Томской области выявлены 17 заболевших COVID-19
В закрытом городе Томской области столкнулись три автомобиля, один перевернулся
В Томской области инспектора проверили состояние 207 тракторов и самоходных машин
Более 4 тысяч добровольцев следят за тем, чтобы томичи носили маски
Спасти Мишу: томичей просят помочь подростку с муковисцидозом
Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от COVID-19
Студент с коронавирусом госпитализирован из общежития "Маяк" ТГУ