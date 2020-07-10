Очаг COVID-19 выявлен в общежитии Томского политехнического университета

10 Июль 2020 2020-07-10T10:52:03+03:00

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В общежитии ТПУ по ул. Вершинина, 39-а, выявлен бытовой очаг коронавирусной инфекции. Как сообщила пресс-служба вуза, 6 июля подтвердился положительный тест на коронавирус у проживающего там студента.

– Были обследованы контактные лица, по результатам тестов коронавирус выявили еще у троих студентов из этого общежития. Таким образом, на данный момент есть четыре подтвержденных случая, – говорится в сообщении. – Все заболевшие госпитализированы, находятся в удовлетворительном состоянии, болезнь протекает в легкой форме. Вся информация, списки контактных переданы в Роспотребнадзор. Получено предписание о том, что восемь человек из близкого круга контактных лиц будут помещены в обсерватор.

Уточняется, что все заразившиеся живут на одном этаже. При этом сейчас общежитие не закрыто, студенты продолжают в нем проживать. Руководство вуза подчеркивает, что в здании строго поддерживаются меры предосторожности: ведется регулярная термометрия, используются индивидуальные средства защиты, проводится регулярная обработка дезинфицирующими средствами поверхностей и мест общего пользования, помещения проветриваются.

Ранее, в июне, уже были выявлены три случая коронавирусной инфекции у студентов: один из них не проживал в общежитии, двое других жили в общежитиях на ул. Вершинина, 39-а и 48. При обследовании круга контактных лиц инфекция не выявлена, у заразившихся молодых людей болезнь протекала в легкой форме, на данный момент все трое выздоровели.

Также в июне были получены положительные тесты у четырех сотрудников ТПУ. Сейчас двое уже выздоровели, еще двое проходят амбулаторное лечение (болезнь протекает в легкой и средней форме). Во всех случаях были выявлены контактные лица, их отправили на карантин, списки переданы в Роспотребнадзор. Коронавирусная инфекция ни у кого из контактных лиц не подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU