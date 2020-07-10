2020-07-10T10:05:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Северске достигло 160 человек

Больше половины из них составляют горожане в возрасте 19-49 лет
Алиса Селезнева
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Среди заболевших COVID19 в Северске больше всего людей в возрасте 19-49 лет.Среди заболевших COVID19 в Северске больше всего людей в возрасте 19-49 лет.Фото: из открытых источников
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В администрации Северска прошло очередное заседание оперативного штаба по снижению риска распространения коронавирусной инфекции.

- По информации медиков, на 9 июля на территории Северска выявлено 160 случаев заболеваний COVID-19, выздоровевших 68, госпитализировано 25, 67 пациентов получают лечение амбулаторно в домашних условиях, - сообщается на официальном сайте администрации закрытого города.

Также добавляется, что 58% от числа заболевших составляют женщины, и 42% - мужчины. Среди выявленных случаев: 10, 6% приходится на детей и подростков до 18 лет; 16, 8% на лиц в возрасте от 50 до 59 лет; 22,5% - на граждан от 60 лет и старше. Больше половины заболевших ( 50,6%) –это северчане от 19 до 49 лет.

- Из городского бюджета выделены средства на приобретение 10 тонн дезинфицирующих средств для дальнейшей санитарной обработки улично - дорожной сети. Ежедневно сотрудниками полиции с привлечением народной дружины проводятся рейды по соблюдению обязательного масочного режима. На сегодняшний день составлено более 650 административных протоколов за этот вид правонарушений, - говорится в релизе.

В связи с актуализацией рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы предприятий в условия пандемии, участники штаба поручили руководству АО «СХК» проработать дополнительные меры профилактики на производстве. Аналогичные рекомендации даны и всем остальным работодателям Северска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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