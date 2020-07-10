2020-07-10T09:48:46+03:00
Общество

Сегодня более 3 тысяч выпускников Томской области сдают ЕГЭ по профильной математике

В этом году экзамен пишут только те, кто планирует поступление в вузы
Алина Пермякова
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Результаты экзамена ожидаются не позднее 24-го июля.Результаты экзамена ожидаются не позднее 24-го июля.Фото: из открытых источников
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10 июля у 3179 выпускников томских школ проходит сдача ЕГЭ по профильной математике. Для его проведения задействованы 56 пунктов во всех муниципальных образованиях региона, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

В этом году из-за эпидемиологической ситуации традиционного разделения математики на базовый и профильный уровень нет. Экзамен по математике сдают только те выпускники, кому он необходим для поступления в вузы. Продолжительность испытания составляет 3 часа 55 минут, результаты будут известны не позднее 24-го июля.

В прошлом году профильную математику сдавали 2896 выпускников. Результат в 100 баллов в Томской области получили четыре одиннадцатиклассника.

Напомним, что в этом году пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в этот отлаженный годами процесс. Впервые одиннадцатиклассники были вынуждены готовиться к аттестации в дистанционном формате. Кроме того, также впервые, школьникам, не планирующим поступать в вузы в этом году, экзамены разрешили не сдавать. Сами испытания начались на месяц позже обычного и проводят их с соблюдением особых мер эпидбезопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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