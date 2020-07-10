2020-07-10T08:56:37+03:00
Общество

В департамент здравоохранения Томской области назначен новый начальник

Распоряжение об этом подписал сегодня губернатор региона
Алиса Селезнева
Поделиться:
Сергей Дмитриев - новый начальник областного департамента здравоохранения.Сергей Дмитриев - новый начальник областного департамента здравоохранения.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Губернатор Сергей Жвачкин 10 июля назначил начальником департамента здравоохранения Томской области Сергея Дмитриева, который ранее работал заместителем руководителя данного департамента. К своим новым обязанностям он приступил сегодня, - сообщает пресс-служба региональной администрации.

-Государство, федеральная и региональная власть делают очень много для развития здравоохранения. Национальные проекты, развернутая борьба с пандемией придали новый импульс этой деятельности. Однако нельзя не признать, что проблем в работе системы здравоохранения региона еще много. Рассчитываю, что новому руководителю хватит опыта, здоровья и энергии, чтобы вместе с командой менять ситуацию к лучшему, - выразил надежду губернатор.

Новый начальник облздрава, Сергей Владимирович Дмитриев, родился в 1979 году в Ачинске Красноярского края. В 2002 окончил Сибирский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело», затем прошёл интернатуру Красноярской государственной медицинской академии по специальности «анестезиология-реаниматология».

После интернатуры семь лет работал анестезиологом-реаниматологом в Ачинской центральной районной больнице, в 2010-м переехал в Томскую область, где работал по той же специальности в роддоме им. Семашко, областном перинатальном центре, возглавил отделение реанимации и интенсивной терапии роддома №1 Томска.

В 2013-2016 годах трудился заместителем главного врача Кожевниковской центральной районной больницы. В 2008-м в СибГМУ получил второе высшее образование по специальности «экономика и управление в здравоохранении». В 2016-м возглавил комитет по организации медицинской помощи департамента здравоохранения Томской области, в ноябре 2017-го стал заместителем начальника. Лауреат премии губернатора Томской области в области здравоохранения, отмечен благодарностью министра здравоохранения РФ. Женат, двое дочерей.

Напомним, предыдущий начальник облздрава Александр Холопов был освобожден от должности вчера. Одной из основных причин увольнения послужила скандальная ситуация, связанная с работой одного из городских моргов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сегодня более 3 тысяч выпускников Томской области сдают ЕГЭ по профильной математике
В департамент здравоохранения Томской области назначен новый начальник
Cпасатели нашли тело утонувшей 15-летней девочки в Молчановском районе Томской области
5 новых мастерских откроются в Томском индустриальном техникуме
60-летний нетрезвый мотоциклист слетел с дороги и опрокинулся в томском селе
Без билета и денег оставили мошенники томичку, захотевшую улететь в Сочи
На благоустройство районы Томской области направят более 56 млн рублей
В Томске 9-летний мальчик упал в неогороженную яму, оставленную коммунальщиками
За неделю в Томской области у 52 жителей выявлены клещевые инфекции
Томский бизнес получил в пандемию льготных кредитов на полмиллиарда рублей
Губернатор Сергей Жвачкин уволил начальника облздрава из-за скандала с моргом
В Томске малыш упал с качелей и получил травму, следователи проводят проверку
Томский губернатор и иранский посол провели видеоконференцию
На севере Томской области выявлены 17 заболевших COVID-19
В закрытом городе Томской области столкнулись три автомобиля, один перевернулся
В Томской области инспектора проверили состояние 207 тракторов и самоходных машин
Более 4 тысяч добровольцев следят за тем, чтобы томичи носили маски
Спасти Мишу: томичей просят помочь подростку с муковисцидозом
Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от COVID-19
Студент с коронавирусом госпитализирован из общежития "Маяк" ТГУ