В департамент здравоохранения Томской области назначен новый начальник

10 Июль 2020 2020-07-10T08:56:37+03:00

Распоряжение об этом подписал сегодня губернатор региона

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Губернатор Сергей Жвачкин 10 июля назначил начальником департамента здравоохранения Томской области Сергея Дмитриева, который ранее работал заместителем руководителя данного департамента. К своим новым обязанностям он приступил сегодня, - сообщает пресс-служба региональной администрации.

-Государство, федеральная и региональная власть делают очень много для развития здравоохранения. Национальные проекты, развернутая борьба с пандемией придали новый импульс этой деятельности. Однако нельзя не признать, что проблем в работе системы здравоохранения региона еще много. Рассчитываю, что новому руководителю хватит опыта, здоровья и энергии, чтобы вместе с командой менять ситуацию к лучшему, - выразил надежду губернатор.

Новый начальник облздрава, Сергей Владимирович Дмитриев, родился в 1979 году в Ачинске Красноярского края. В 2002 окончил Сибирский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело», затем прошёл интернатуру Красноярской государственной медицинской академии по специальности «анестезиология-реаниматология».

После интернатуры семь лет работал анестезиологом-реаниматологом в Ачинской центральной районной больнице, в 2010-м переехал в Томскую область, где работал по той же специальности в роддоме им. Семашко, областном перинатальном центре, возглавил отделение реанимации и интенсивной терапии роддома №1 Томска.

В 2013-2016 годах трудился заместителем главного врача Кожевниковской центральной районной больницы. В 2008-м в СибГМУ получил второе высшее образование по специальности «экономика и управление в здравоохранении». В 2016-м возглавил комитет по организации медицинской помощи департамента здравоохранения Томской области, в ноябре 2017-го стал заместителем начальника. Лауреат премии губернатора Томской области в области здравоохранения, отмечен благодарностью министра здравоохранения РФ. Женат, двое дочерей.

Напомним, предыдущий начальник облздрава Александр Холопов был освобожден от должности вчера. Одной из основных причин увольнения послужила скандальная ситуация, связанная с работой одного из городских моргов.

ИСТОЧНИК KP.RU