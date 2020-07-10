2020-07-10T07:47:05+03:00
Общество

5 новых мастерских откроются в Томском индустриальном техникуме

Они позволят реализовать больше образовательных программ
Алина Пермякова
Поделиться:
60% новых образовательных программ предполагают электронное обучение.60% новых образовательных программ предполагают электронное обучение.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В сентябре 2020 года в Томском индустриальном техникуме в рамках гранта откроется пять новых мастерских. Ранее план модернизации техникума стал победителем грантового конкурса федерального проекта «Молодые профессионалы», сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Мастерские будут оборудованы по современным стандартам и реализуются в следующих направлениях: «Туризм», «Администрирование отеля», «Интернет-маркетинг», «Реклама», «Документационное обеспечение управления и архивоведение». В них откроется обучение по новым образовательным программам для взрослых и детей.

Всего предстоит изменить и разработать более 100 программ, в том числе 89 новых, при этом 60% программ предполагают электронное обучение.

Добавим, что размер полученного гранта составляет 14 млн рублей. За его счет отремонтируют десять помещений площадью 463,3 кв.м., закупят для техникума 745 единиц оборудования, 173 компьютерные программы и оборудуют в мастерских 50 новых рабочих мест. На базе мастерских будут созданы центры проведения демонстрационного экзамена.

Сейчас во всех десяти помещениях закончены электромонтажные работы, установлены новые двери, проводится косметический ремонт, закуплена мебель для мастерских, приобретается оборудование и программное обеспечение.

Напомним, что приемная комиссия в ССУЗы Томской области продолжается до 25 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сегодня более 3 тысяч выпускников Томской области сдают ЕГЭ по профильной математике
В департамент здравоохранения Томской области назначен новый начальник
Cпасатели нашли тело утонувшей 15-летней девочки в Молчановском районе Томской области
5 новых мастерских откроются в Томском индустриальном техникуме
60-летний нетрезвый мотоциклист слетел с дороги и опрокинулся в томском селе
Без билета и денег оставили мошенники томичку, захотевшую улететь в Сочи
На благоустройство районы Томской области направят более 56 млн рублей
В Томске 9-летний мальчик упал в неогороженную яму, оставленную коммунальщиками
За неделю в Томской области у 52 жителей выявлены клещевые инфекции
Томский бизнес получил в пандемию льготных кредитов на полмиллиарда рублей
Губернатор Сергей Жвачкин уволил начальника облздрава из-за скандала с моргом
В Томске малыш упал с качелей и получил травму, следователи проводят проверку
Томский губернатор и иранский посол провели видеоконференцию
На севере Томской области выявлены 17 заболевших COVID-19
В закрытом городе Томской области столкнулись три автомобиля, один перевернулся
В Томской области инспектора проверили состояние 207 тракторов и самоходных машин
Более 4 тысяч добровольцев следят за тем, чтобы томичи носили маски
Спасти Мишу: томичей просят помочь подростку с муковисцидозом
Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от COVID-19
Студент с коронавирусом госпитализирован из общежития "Маяк" ТГУ