5 новых мастерских откроются в Томском индустриальном техникуме

10 Июль 2020 2020-07-10T07:47:05+03:00

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В сентябре 2020 года в Томском индустриальном техникуме в рамках гранта откроется пять новых мастерских. Ранее план модернизации техникума стал победителем грантового конкурса федерального проекта «Молодые профессионалы», сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Мастерские будут оборудованы по современным стандартам и реализуются в следующих направлениях: «Туризм», «Администрирование отеля», «Интернет-маркетинг», «Реклама», «Документационное обеспечение управления и архивоведение». В них откроется обучение по новым образовательным программам для взрослых и детей.

Всего предстоит изменить и разработать более 100 программ, в том числе 89 новых, при этом 60% программ предполагают электронное обучение.

Добавим, что размер полученного гранта составляет 14 млн рублей. За его счет отремонтируют десять помещений площадью 463,3 кв.м., закупят для техникума 745 единиц оборудования, 173 компьютерные программы и оборудуют в мастерских 50 новых рабочих мест. На базе мастерских будут созданы центры проведения демонстрационного экзамена.

Сейчас во всех десяти помещениях закончены электромонтажные работы, установлены новые двери, проводится косметический ремонт, закуплена мебель для мастерских, приобретается оборудование и программное обеспечение.

Напомним, что приемная комиссия в ССУЗы Томской области продолжается до 25 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU