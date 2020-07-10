60-летний нетрезвый мотоциклист слетел с дороги и опрокинулся в томском селе

10 Июль 2020 2020-07-10T06:58:34+03:00

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ДТП произошло вчера днем в селе Гришкино Чаинского района, на улице Заводской.

- 60-летний мужчина-водитель мотоцикла ИЖ «Планета-3», по предварительным данным, не справился с управлением, транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось. В результате происшествия травмирован 51-летний мужчина-пассажир, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Как отмечают полицейские, водитель мотоцикла права управления не имеет, его транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке и имеет неисправности, при которых эксплуатация запрещена. Кроме того, своим «байком» пенсионер управлял в состоянии алкогольного опьянения.

ГИБДД напоминает: для нетрезвых водителей, которые на момент задержания уже были лишены права управления за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

ДТП с участием нетрезвого байкера,к счастью, произошло на пустой дороге. фото:УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU