Без билета и денег оставили мошенники томичку, захотевшую улететь в Сочи

10 Июль 2020 2020-07-10T06:37:32+03:00

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В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих томичке, 1956 года рождения. Женщина решила приобрести авиабилет в Интернете. В поисковой системе она набрала название авиаперевозчика и нажала на открывшуюся ссылку с логотипом авиакомпании.

- Затем томичка ввела направление Томск – Сочи, и получила для оплаты билета ссылку на другой сайт. Пройдя по ней, ввела номер своей карты, срок ее действия и код на оборотной стороне. Вскоре на телефон потерпевшей пришел код для подтверждения оплаты. Женщина воспользовалась им, но на экране высветилось - «Ошибка платежа», - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Затем на телефон томички пришло сообщение из банка о списании более 18 000 рублей. Позвонила в авиакомпанию, женщина узнала, что стала жертвой мошенников. Тогда томичка обратилась в банк и заблокировала свою карту, а затем написала заявление в полицию. По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье УК «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU