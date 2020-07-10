На благоустройство районы Томской области направят более 56 млн рублей

10 Июль 2020 2020-07-10T06:15:55+03:00

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Более 56 млн рублей будет направлено в 2020 году на благоустройство в рамках программы инициативного бюджетирования. В муниципалитетах Томской области она реализуется уже третий год. Где и что благоустраивать, предлагают непосредственно жители населенных пунктов, они же готовы вкладывать личные средства в реализацию проектов.

– В нынешнем году на конкурс поступило 92 заявки от 58 поселений из 15 районов и двух городских округов. Это подтверждает высокий интерес к программе со стороны муниципалитетов и населения, – считает зампредседателя областной Думы Александр Куприянец. – Надо сказать, что люди хотят комплексного благоустройства: чтобы во дворе не просто песочницу поставили, а высадили деревья и кустарники, установили освещение.

На этот раз конкурсная комиссия признала победителями отбора 69 проектов. Лидерами стали Кожевниковский (там выиграли все 10 поданных заявок), Парабельский и Первомайский районы (по 9 заявок каждый). Вошли в число победителей Бакчарский, Тегульдетский и Колпашевский районы и город Кедровый. Александровский район впервые принял участие в конкурсе, и сразу оба предложенных северянами проекта выиграли.

В областной казне на субсидии по инициативному бюджетированию предусмотрено 40 млн руб. Районы-победители уже подтвердили софинансирование из местных бюджетов в сумме 9,8 млн руб., собрали средства населения – 4,2 млн, а также предпринимателей – 2,2 млн руб. Большая часть проектов предусматривает создание детских и спортивных площадок, благоустройство мест массового отдыха, ремонт дорог и т. п.

ИСТОЧНИК KP.RU