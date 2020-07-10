2020-07-10T06:05:07+03:00
Происшествия

В Томске 9-летний мальчик упал в неогороженную яму, оставленную коммунальщиками

Региональный СК ведет проверку по факту случившегося
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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В эту яму по неосторожности попал 9-летний томский велосипедист. Предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Томской области.В эту яму по неосторожности попал 9-летний томский велосипедист. Предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Томской области.
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В среду, 8 июля, девятилетний мальчик, катаясь на велосипеде, упал в неогороженную яму глубиной 2,5 метра, оставленную коммунальщиками во дворе дома на Иркутском тракте,128. -Ребенок получил телесные повреждения, начата проверка обстоятельств случившегося, - сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета .

Установлено, что ремонтные работы на данном участке проводило СП «Тепловые сети» ОА «ТомскРТС. В ходе проверки следователи выяснят были ли предприняты коммунальщиками надлежащие меры обеспечения безопасности возле места раскопок. Затем будет принято процессуальное решение.

- Раскопку на Иркутском тракте, 128а произвели для плановых ремонтных работ на теплосетях на прошлой неделе и огородили металлическими конструкциями и оранжевой сеткой высотой в 1 метр, - в свою очередь, пояснили в «ТомскРТС». - Когда поступило сообщение о том, что в яму по неосторожности упал мальчик и повредил руку, специалисты организации на месте обнаружили ограждения сломанными и сброшенными неизвестными в яму. Ограждения были оперативно восстановлены. Сейчас компания проводит собственное расследование по факту случившегося. Контакт с семьей пострадавшего мальчика установлен, ему готовы оказать всю необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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