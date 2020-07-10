За неделю в Томской области у 52 жителей выявлены клещевые инфекции

Более 24 тысяч томичей обратилось к медикам по поводу укусов клещей. Фото: Из открытых источников

- Со 2 по 8 июля в Томской области зарегистрировано 457 обращений жителей с присасываниями клещей, в том числе 71 ребенок. Больше всего случаев в Томске - 318 (из них 49 у детей). С начала эпидсезона в медицинские организации области уже обратилось 24139 человек, в том числе 4995 детей, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты уточнили, что у 52 пострадавших от клещей уже подтверждены различные клещевые инфекции: у 17 - клещевой энцефалит, в том числе у 4 детей. Также зарегистрировано 35 пациентов (из которых 15 детей) с иксодовым клещевым боррелиозом. В регионе продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. За последнюю неделю в Томской области привито 680 человек, из них 167 детей. Всего в текущем эпидсезоне прививки сделали 38790 жителей (детей из них 8685).

Напоминаем, пострадавшим от клещей нужно обращаться в круглосуточные пункты экстренной профилактики клещевых инфекций: в Томске – в межвузовскую поликлинику (ул. Киевская, 74, тел. 55-71-37), детскую больницу №1 (Московский тракт, 4, тел. 52-72-23), поликлинику №3 (отделение №2, ул. Профсоюзная, 16, тел. 8-906-955-41-16)

и в поликлинику №4 (отделение №3, ул. Интернационалистов, 2-а, тел. 62-51-60). Жители области получат помощь в райбольницах.