Томский бизнес получил в пандемию льготных кредитов на полмиллиарда рублей

10 Июль 2020 2020-07-10T04:23:02+03:00

Льготными кредитами в Томской области во время пандемии воспользовалось около 500 предпринимателей, кредитными каникулами - 437 предприятий малого и среднего бизнеса. Фото: Из открытых источников

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- В программе беспроцентного кредитования участвуют почти 500 субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей сложности им уже выделено 0,5 млрд рублей, – сообщила Ольга Лапшина, директор областного Фонда развития бизнеса. – Также 437 компаний и предпринимателей воспользовались кредитными каникулами на сумму 1,2 млрд рублей. Эта поддержка предоставляется на полгода по действующим кредитам при условии снижения дохода организации или индивидуального предпринимателя на 30 и более процентов.

Ольга Лапшина уточнила, что 7 120 предпринимателей получили безвозмездные субсидии на 670 млн рублей из расчета один МРОТ на каждого сотрудника при условии сохранения занятости. Займом под 2 процента воспользовались 1 208 предприятий на 550 млн рублей. Ряд мер поддержки распространяются на социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО).

Напомним, что Правительство России для поддержки экономики утвердило список отраслей, пострадавших от пандемии COVID-19 больше других. Предприятиям из этих сфер предоставляются льготы по налогам, а кроме того, возможность получить кредиты на льготных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU