Томский бизнес получил в пандемию льготных кредитов на полмиллиарда рублей
- В программе беспроцентного кредитования участвуют почти 500 субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей сложности им уже выделено 0,5 млрд рублей, – сообщила Ольга Лапшина, директор областного Фонда развития бизнеса. – Также 437 компаний и предпринимателей воспользовались кредитными каникулами на сумму 1,2 млрд рублей. Эта поддержка предоставляется на полгода по действующим кредитам при условии снижения дохода организации или индивидуального предпринимателя на 30 и более процентов.
Ольга Лапшина уточнила, что 7 120 предпринимателей получили безвозмездные субсидии на 670 млн рублей из расчета один МРОТ на каждого сотрудника при условии сохранения занятости. Займом под 2 процента воспользовались 1 208 предприятий на 550 млн рублей. Ряд мер поддержки распространяются на социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО).
Напомним, что Правительство России для поддержки экономики утвердило список отраслей, пострадавших от пандемии COVID-19 больше других. Предприятиям из этих сфер предоставляются льготы по налогам, а кроме того, возможность получить кредиты на льготных условиях.
ИСТОЧНИК KP.RU