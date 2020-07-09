В Томске малыш упал с качелей и получил травму, следователи проводят проверку
Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Томской области проводят проверку по факту получения травмы воспитанником детского сада при падении с качелей, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, 8 июля 2020 года в частном детском саду, расположенном в Октябрьском районе г. Томска, во время утренней прогулки семилетний воспитанник сада упал с качелей, которые сильно раскачал другой ребенок.
При обращении родителей с сыном в медицинское учреждение у ребенка было диагностировано телесное повреждение, не относящееся к тяжкому вреду здоровья.
В настоящее время следователи СО по Октябрьскому району г. Томск в рамках доследственной проверки устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU