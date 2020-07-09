2020-07-09T14:22:32+03:00
Общество

Томский губернатор и иранский посол провели видеоконференцию

Они обсудили перспективы сотрудничества
ИГОРЬ ТЮРИН
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Томская область развивает связи с ИраномТомская область развивает связи с ИраномФото: из открытых источников
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9 июля губернатор Томской области Сергей Жвачкин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали, назначенный на эту должность в декабре, провели встречу в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба администрации региона.

Торгово-экономическое взаимодействие Томской области с Ираном занимает незначительную долю в общем товарообороте региона, однако этот объем растет. Если в 2016 году он составлял всего 40 тысяч долларов США, то в 2019-м – уже 285 тысяч.

Главным образом сотрудничество томичей и иранцев осуществляется в сфере услуг: их экспорт из Томской области в прошлом году превысил 836 тысяч долларов (более чем в пять раз выше уровня 2018-го). В основном это услуги в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, и именно на этот сектор сделал акцент томский губернатор в разговоре с иранским послом.

Иранский бизнес уже успел оценить томский высокотехнологичный сектор. Наиболее активное сотрудничество с Ираном ведут, в частности, научно-производственная фирма «Микран», нефтесервисная компания «Ойл Тим», предприятие «Манотомь». В научно-образовательном комплексе наиболее интенсивно отношения с Исламской Республикой выстраивает Национальный исследовательский Томский политехнический университет, наблюдательный совет которого возглавляет Сергей Жвачкин. Также в области науки и технологий с иранскими партнерами работает институт сильноточной электроники Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук.

Казем Джалали отметил большой потенциал Томской области в информационных, био- и нано-технологиях, в химической промышленности, машиностроении и других перспективных отраслях.

Томский губернатор и посол Исламской Республики Иран договорились создать совместную рабочую группу, которая предложит на рассмотрение главе региона и главе диппредставительства наиболее эффективные точки соприкосновения. От томской стороны координировать деятельность рабочей группы по решению губернатора будет его заместитель по экономике Андрей Антонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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