На севере Томской области выявлены 17 заболевших COVID-19
Новая коронавирусная инфекция выявлена у 17 жителей Каргасокского района Томской области, среди заболевших есть сотрудники нескольких местных учреждений, такое сообщение появилось на сайте местной районной больницы.
Первый случай COVID-19 в Каргасокском районе был зафиксирован 4 июля.
Медики сообщают, что один пациент госпитализирован в инфекционное отделение Каргасокской районной больницы, еще один заболевший переведен в респираторный госпиталь Томска.
У остальных инфекция протекает бессимптомно либо с легкими признаками ОРВИ. Они находятся под медицинским наблюдением.
У лиц, контактных с заболевшими, взяты ПЦР-тесты. Они также находятся на самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU