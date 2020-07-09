На севере Томской области выявлены 17 заболевших COVID-19

9 Июль 2020 2020-07-09T13:48:43+03:00

На севере Томской области появился очаг коронавируса Фото: из открытых источников

Первый случай заболевания был зафиксирован в районе 4 июля

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Новая коронавирусная инфекция выявлена у 17 жителей Каргасокского района Томской области, среди заболевших есть сотрудники нескольких местных учреждений, такое сообщение появилось на сайте местной районной больницы.

Первый случай COVID-19 в Каргасокском районе был зафиксирован 4 июля.

Медики сообщают, что один пациент госпитализирован в инфекционное отделение Каргасокской районной больницы, еще один заболевший переведен в респираторный госпиталь Томска.

У остальных инфекция протекает бессимптомно либо с легкими признаками ОРВИ. Они находятся под медицинским наблюдением.

У лиц, контактных с заболевшими, взяты ПЦР-тесты. Они также находятся на самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU