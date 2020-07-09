В закрытом городе Томской области столкнулись три автомобиля, один перевернулся
Сегодня около 14 часов 15 минут в Северске на пересечении улиц Калинина и Солнечная произошло столкновение трех транспортных средств, сообщает пресс-служба областного управления полиции.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Нива», двигаясь по улице Калинина со стороны улицы Восточная, выехал на перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора, где совершил столкновение с автомобилем Honda Fit, двигавшимся со стороны Коммунистического проспекта, и микроавтобусом, который двигался со стороны Северной автодороги, после чего «Нива» опрокинулась.
Информация о пострадавших уточняется.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства происшествия.
Требуется помощь очевидцев. Их просят обращаться по телефонам 8(3823) 77-92-02, 8(3823) 77-92-18, 8(3823) 77-92-19.
ИСТОЧНИК KP.RU