В Томской области инспектора проверили состояние 207 тракторов и самоходных машин
В рамках профилактической операции «Трактор», которая проходит с июня по сентябрь, сотрудники Инспекции государственного технического надзора Томской области осмотрели 207 тракторов и самоходных машин, информирует пресс-служба администрации региона.
Эту операцию инспекторы Гостехнадзора проводят во взаимодействии с сотрудниками Управления ГИБДД УМВД России по Томской области.
Как сообщил начальник Инспекции государственного технического надзора Томской области Александр Илешин, в ходе проверок инспекторы выявили 49 нарушений правил эксплуатации поднадзорной техники. Основными нарушениями являются эксплуатация транспортных средств без права управления самоходной техникой, технического осмотра и регистрации.
– По итогам проверок к административной ответственности привлечены 36 физических и пять должностных лиц. Общая сумма административных штрафов составила 16 800 рублей, – отметил Александр Илешин.
ИСТОЧНИК KP.RU