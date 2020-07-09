В Томской области инспектора проверили состояние 207 тракторов и самоходных машин

9 Июль 2020 2020-07-09T12:37:15+03:00

За тракторами и прочими сельскими "самоходками" нужен глаз да глаз Фото: из открытых источников

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В рамках профилактической операции «Трактор», которая проходит с июня по сентябрь, сотрудники Инспекции государственного технического надзора Томской области осмотрели 207 тракторов и самоходных машин, информирует пресс-служба администрации региона.

Эту операцию инспекторы Гостехнадзора проводят во взаимодействии с сотрудниками Управления ГИБДД УМВД России по Томской области.

Как сообщил начальник Инспекции государственного технического надзора Томской области Александр Илешин, в ходе проверок инспекторы выявили 49 нарушений правил эксплуатации поднадзорной техники. Основными нарушениями являются эксплуатация транспортных средств без права управления самоходной техникой, технического осмотра и регистрации.

– По итогам проверок к административной ответственности привлечены 36 физических и пять должностных лиц. Общая сумма административных штрафов составила 16 800 рублей, – отметил Александр Илешин.

ИСТОЧНИК KP.RU