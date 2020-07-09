Более 4 тысяч добровольцев следят за тем, чтобы томичи носили маски

Масочный режим действует для предотвращения распространения COVID-19. Фото: из открытых источников

В Томске более 4,3 тыс. волонтеров помогают контролировать соблюдение масочного режима, введенного в регионе в связи с угрозой Covid-19. С 8 апреля народные дружинники совместно с полицейскими ежедневно патрулировали городские улицы и проводили разъяснительные беседы с населением, сообщила пресс-служба мэрии города Томска.

Всего за период с 8 апреля по 1 июля привлечено к охране общественного порядка 4371 человек — 1572 дружинника, 470 членов студенческих оперотрядов, 306 волонтеров, 1955 сотрудников предприятий. Дружинниками проведено 21414 профилактических бесед.

Напомним, народные дружины привлекаются к охране общественного порядка в Томске с 2016 года. Активные горожане, сотрудники администрации города и районов, предприятий, волонтеры и другие неравнодушные томичи совместно с сотрудниками полиции осуществляют контроль над правопорядком на территории муниципалитета.

Вступить в состав народной дружины Томска могут граждане от 18 лет независимо от сферы их профессиональной деятельности. Заявление о принятии в состав дружинников можно подать в отделе полиции по месту жительства.