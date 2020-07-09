2020-07-09T12:06:57+03:00
Общество

Спасти Мишу: томичей просят помочь подростку с муковисцидозом

Чтобы выжить, ему необходим ингалятор, доставляющий жизненно важный препарат в легкие
Алина Пермякова
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Для лечения мальчика семья переехала из Бийска в Тимирязевское село Томска.Для лечения мальчика семья переехала из Бийска в Тимирязевское село Томска.Фото: из открытых источников
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Михаилу Попову сегодня исполняется 17 лет. У него генетическое заболевание «муковисцидоз», для лечения которого требуется специальный ингалятор, доставляющий жизненно необходимое лекарство в легкие. За помощью семья подростка обратилась в благотворительный фонд «Обыкновенное чудо».

Муковисцидоз — это генетическое заболевание, которое нельзя полностью вылечить. Оно нарушает работу внутренних органов, особенно легких. При муковисцидозе опасны любые инфекции и бактерии, не мешающие обычному человеку. Такой диагноз требует непрерывных лечебных мер.

Сейчас Михаил каждые три месяца проходит в больнице внутривенную терапию антибиотиками, чтобы восстановить или улучшить функции легких.

— В четыре года мы попали в Алтайскую краевую больницу с сильнейшей одышкой, приступами удушья и не прекращающимся кашлем, где нам и был поставлен диагноз «муковисцидоз». Далее последовало генетическое обследование, подтверждение диагноза и лечение каждые полгода в специализированном центре на базе НИИ генетики Томска. Так мы катались из Алтая в Томск на госпитализации, затем приняли решение о переезде к месту лечения. Заболевание прогрессировало и требовало иногда даже круглосуточного наблюдения врачей узких специальностей, — рассказала мама подростка Татьяна.

Врачи назначили мальчику препарат «Азтреонам», который не зарегистрирован в России. Сейчас ведется работа по закупке этого препарата за счет бюджета. Он доставляется в легкие специальным ингалятором Pari eFlow, стоимостью 80 тысяч рублей.

Семья просит томичей помочь с его покупкой, поскольку медикаментозная терапия помогает продлить жизнь Мише.

Узнать, как помочь мальчику, можно на сайте благотворительного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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