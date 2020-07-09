Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от COVID-19

9 Июль 2020 2020-07-09T11:35:51+03:00

Коронавирус унес жизнь еще одного томича. Фото: из открытых источников

Число жертв пандемии в регионе достигло 22 человек

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9 июля региональный оперштаб сообщил о смерти еще одного жителя Томского области, заболевшего новой коронавирусной инфекцией.

- Умерший входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям – диабет второго типа, дыхательная и сердечная недостаточность. Заболевание сопровождалось тяжелой формой пневмонии и инфекционно-токсическим шоком, - рассказал Иван Деев, заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Томской области, вице-губернатор по социальной политике.

Таким образом, число жертв пандемии в регионе выросло до 22.

Всего в Томской области установлен 2771 случай заболевания коронавирусом ( из них 54 выявлены сегодня), выздоровел 1571 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU