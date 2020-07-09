Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от COVID-19
9 июля региональный оперштаб сообщил о смерти еще одного жителя Томского области, заболевшего новой коронавирусной инфекцией.
- Умерший входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям – диабет второго типа, дыхательная и сердечная недостаточность. Заболевание сопровождалось тяжелой формой пневмонии и инфекционно-токсическим шоком, - рассказал Иван Деев, заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Томской области, вице-губернатор по социальной политике.
Таким образом, число жертв пандемии в регионе выросло до 22.
Всего в Томской области установлен 2771 случай заболевания коронавирусом ( из них 54 выявлены сегодня), выздоровел 1571 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU