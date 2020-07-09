Студент с коронавирусом госпитализирован из общежития "Маяк" ТГУ

9 Июль 2020 2020-07-09T11:37:11+03:00

"Маяк" самое новое и современное из общежитий ТГУ. Фото: из открытых источников

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В общежитии «Маяк» ТГУ зафиксирован единичный случай коронавирусной инфекции. Сейчас студент находится в больнице, - сообщил в четверг официальный телеграм-канал госуниверситета.

- Всего среди студентов ТГУ зафиксировано 5 случаев заражения COVID-19. Из них двое (включая того, о котором мы только что сообщили) проходят лечение, 3 уже выздоровели, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее единичные случаи заболевания коронавирусом фиксировались в общежитиях N 7 и 8, СЖК «Парус» ТГУ, в общежитиях СибГМУ и ТУСУРа.

Общежитие «Маяк» ТГУ, рассчитанное на 1000 мест, было сдано в эксплуатацию в марте 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU