На перекрестке с неработающим светофором в Томске «встретились» четыре иномарки

9 Июль 2020 2020-07-09T10:55:54+03:00

фото: УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

Крупное ДТП произошло сегодня на проспекте Комсомольском

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Авария с участием сразу четырёх легковых автомобилей произошла сегодня, около 11 часов утра, на пересечении улицы Енисейская и проспекта Комсомольский. Дорогу не поделили Hyundai Genesis, Volkswagen Tiguan, Toyota Corolla и Mitsubishi Pajero.

- В момент ДТП светофоры на перекрестке не работали, в связи с плановым отключением электроэнергии. В результате происшествия 58-летняя женщина-водитель автомобиля Mitsubishi Pajero для осмотра доставлена в медицинское учреждение., - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

фото:УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

Пользователи соцсетей отметили, что из–за аварии на данном участке проспекта Комсомольского возникли пробки, движение было затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU