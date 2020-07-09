Коронавирус в Томске: + 54 новых случая заражения

9 Июль 2020 2020-07-09T10:38:16+03:00

Число заболевших в регионе продолжает расти каждый день. Фото: из открытых источников

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Сегодня, 9 июля, в Томской области выявлено 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 2771 подтвержденный случай.

За последние сутки в стране выявлено 6509 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 176 пациентов скончались, 8805 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 707 301 человек, 10 843 скончались, 481 316 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU