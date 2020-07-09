Коронавирус в Томске: + 54 новых случая заражения
Общее число заболевших в регионе достигло 2771
Число заболевших в регионе продолжает расти каждый день.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:
Сегодня, 9 июля, в Томской области выявлено 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 2771 подтвержденный случай.
За последние сутки в стране выявлено 6509 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 176 пациентов скончались, 8805 выздоровели.
С начала пандемии в России заболели 707 301 человек, 10 843 скончались, 481 316 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU