За неделю более 500 томичей официально стали самозанятыми

9 Июль 2020 2020-07-09T10:00:12+03:00

Теперь они работают по льготным налоговым ставкам

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С 1 июля в регионе действует налог на профессиональный доход. За первую неделю его применения в качестве самозанятых зарегистрировались 565 томичей, ведущих свое дело на территории региона, сообщила в четверг пресс-служба администрации Томской области.

Ранее самозанятыми были зарегистрированы почти 1,5 тысячи жителей области, осуществляющих деятельность в других регионах.

Новый налоговый режим подходит тем, кто реализует собственные товары, самостоятельно ведет работы или оказывает услуги, а также распоряжается имущественными правами. При этом доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год, отметили в сообщении.

Для самозанятых предусмотрены следующие льготные налоговые ставки: 4% — для работающих с физическими лицами, 6% — с организациями и индивидуальными предпринимателями.

Добавим, что такой налоговый режим освобождает от обязанности сдавать отчетность и применять контрольно-кассовую технику. Страховые взносы оплачиваются добровольно, доход можно подтвердить справкой из приложения, а также присутствует право совмещения деятельности с работой по трудовому договору.

Стать плательщиком налога на профессиональный доход можно, зарегистрировавшись в бесплатном мобильном приложении «Мой налог», в Личном кабинете для плательщиков НПД на сайте ФНС России или через любой банк, осуществляющий информационное взаимодействие с ФНС России.

ИСТОЧНИК KP.RU