Вместо прибыли – убыток: томичка решила продать щенков и лишилась крупной суммы

9 Июль 2020 2020-07-09T09:47:37+03:00

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В УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих томичке, 1994 года рождения.

Молодая женщина разместила на интернет-сайте объявление о продаже щенков той-терьера, назначив за каждого цену в 2 тысячи рублей. Вскоре ей позвонила незнакомка и сказала, что желает приобрести двух питомцев.

- Звонившая сообщила, что сейчас находится не в Томске, поэтому хочет забронировать щенков и перевести деньги. Она пообещала, что когда вернется в город, заберет животных. Потерпевшая сказала, что она может оставить щенков женщине и без оплаты, но звонившая настояла на переводе денег. Однако пояснила, что перевод возможен только на расчетный счет, попросив потерпевшую проследовать к банкомату. Томичка выполнила просьбу, и произвела через банкомат, по указаниям незнакомки, серию операций, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Как впоследствии призналась полицейским потерпевшая, все происходило как будто «под гипнозом». Она сомневалась в правильности своих поступков, пыталась отказаться от действий по карте, но злоумышленница была очень убедительна в своих аргументах. В частности, пугала тем, что если перечисления не будут выполнены, то на томичке повиснут чужие кредиты, укоряла в недоверии к «хорошим людям».

В итоге, когда разговор завершился, потерпевшая обнаружила, что с ее банковских карт снято около 40 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU