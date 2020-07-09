2020-07-09T09:26:52+03:00
Общество

Инвестиции в томский мегарайон Южные Ворота превышают 12 млрд рублей

Застройщик представил на градосовете проект планировки второй очереди
Антонина Ленская
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Проект планировки района Южные Ворота-II в октябре представят на публичных слушаниях.Проект планировки района Южные Ворота-II в октябре представят на публичных слушаниях.Фото: из открытых источников
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Градостроительный совет при губернаторе Томской области обсудил перспективы застройки нового мегарайона Южные Ворота. Напомним, его возведением в поселке Зональная Станция Томского района с 2015 года занимается ОАО «ТДСК».

На сегодняшний день в Южных Воротах введено 19 многоквартирных домов из 43 запланированных, сдано 4 260 квартир общей площадью 218 тыс. кв. метров. На территории построены начальная школа-сад, ясли-сад и средняя школа, а также врачебная амбулатория.

Всего на строительство Южных Ворот привлечено более 12 млрд рублей инвестиций, сообщает пресс-служба обладминистрации. В настоящее время возводится еще восемь жилых домов и детский сад. До конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию около 36 тыс. кв. м жилья.

На градосовете застройщик представил проект планировки второй очереди Южных Ворот. За его основу архитекторы взяли принцип квартальной застройки с единым дворовым пространством и размещением социальных объектов на межквартальных территориях.

По такому же принципу ТДСК планирует возведение района Южные Ворота-II, который будет располагаться восточнее первой площадки. В планах построить 617 тыс. кв. м жилья, освободить дворовые территории от автостоянок, а парковки разместить по внешним периметрам кварталов.

В мегарайоне уже введено 19 многоквартирных жилых домов и сдано 4 260 квартир. Фото: из открытых источников

В мегарайоне уже введено 19 многоквартирных жилых домов и сдано 4 260 квартир.Фото: из открытых источников

– Для успешного развития Южных Ворот предстоит объединить ресурсы нескольких нацпроектов, чтобы быстрее решить транспортный вопрос, обеспечить район новыми социальными объектами и инженерной инфраструктурой, – отметил замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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