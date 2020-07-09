Мобильный бокс для пациентов с опасными инфекциями появился у «скорой помощи» Томска
Транспортировочный изолирующий бокс поступил в распоряжение Станции скорой медицинской помощи Томска. Специальное оборудование стоимостью 400 тыс. рублей предназначено для доставки пациентов с опасными инфекциями в медучреждения, - сообщила в четверг пресс-служба региональной администрации.
- Переносной изолятор позволяет производить первичную транспортировку пациентов с подозрением на заражение особо опасными инфекциями, а также может использоваться для перевозки больных с ослабленным иммунитетом или ожогами, — пояснил главный врач Станции скорой медицинской помощи Николай Родионов.
Он уточнил, что бокс поддерживает как отрицательное, так и положительное давление. В режиме отрицательного давления переносной изолятор обеспечивает защиту медиков от инфицированного пациента, в режиме положительного — защищает пациента с ослабленным иммунитетом.
Оборудование позволяет также подключить больного к кислородному концентратору или аппарату ИВЛ, выполнить ЭКГ, при необходимости ввести внутривенно инфузионные растворы.
ИСТОЧНИК KP.RU