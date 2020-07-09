Мобильный бокс для пациентов с опасными инфекциями появился у «скорой помощи» Томска

9 Июль 2020 2020-07-09T08:54:21+03:00

Переносной изолятор защитит медиков от заражения, в том числе, коронавирусом. Фото: из открытых источников

Он позволит защитить медиков от заражения и благополоучно доставить в стационар тяжелых больных

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Транспортировочный изолирующий бокс поступил в распоряжение Станции скорой медицинской помощи Томска. Специальное оборудование стоимостью 400 тыс. рублей предназначено для доставки пациентов с опасными инфекциями в медучреждения, - сообщила в четверг пресс-служба региональной администрации.

- Переносной изолятор позволяет производить первичную транспортировку пациентов с подозрением на заражение особо опасными инфекциями, а также может использоваться для перевозки больных с ослабленным иммунитетом или ожогами, — пояснил главный врач Станции скорой медицинской помощи Николай Родионов.

Он уточнил, что бокс поддерживает как отрицательное, так и положительное давление. В режиме отрицательного давления переносной изолятор обеспечивает защиту медиков от инфицированного пациента, в режиме положительного — защищает пациента с ослабленным иммунитетом.

Оборудование позволяет также подключить больного к кислородному концентратору или аппарату ИВЛ, выполнить ЭКГ, при необходимости ввести внутривенно инфузионные растворы.

ИСТОЧНИК KP.RU