2020-07-09T08:02:06+03:00
Происшествия

Водолазы обнаружили тело утонувшего мужчины в Асиновском районе Томской области

Во вторник сообщалось, что он пропал во время рыбалки
Алина Пермякова
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Тело рыбака подняли 8 июля в 19:10.Тело рыбака подняли 8 июля в 19:10.Фото: из открытых источников
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В среду вечером водолазы томской поисково-спасательной службы обнаружили тело мужчины, утонувшего в Асиновском районе Томской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Напомним, о пропаже мужчины 1962 года рождения стало известно 7 июля.По словам родственников, мужчина отправился на рыбалку. Спасатели начали поиски в обозначенном районе - на слиянии рек Латат и Яя возле села Ягодного. Вечером 8 июля водолазы обнаружили и подняли тело пропавшего.

Также с 7 июля продолжаются поиски предположительно утонувшей 15-летней девушки в районе села Сарафановка. В поиске участвуют сотрудники полиции, ГИМС, работники сельского поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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