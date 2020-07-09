Водолазы обнаружили тело утонувшего мужчины в Асиновском районе Томской области
В среду вечером водолазы томской поисково-спасательной службы обнаружили тело мужчины, утонувшего в Асиновском районе Томской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.
Напомним, о пропаже мужчины 1962 года рождения стало известно 7 июля.По словам родственников, мужчина отправился на рыбалку. Спасатели начали поиски в обозначенном районе - на слиянии рек Латат и Яя возле села Ягодного. Вечером 8 июля водолазы обнаружили и подняли тело пропавшего.
Также с 7 июля продолжаются поиски предположительно утонувшей 15-летней девушки в районе села Сарафановка. В поиске участвуют сотрудники полиции, ГИМС, работники сельского поселения.
ИСТОЧНИК KP.RU