Томская область в первом полугодии увеличила ввод жилья на 26 процентов

9 Июль 2020 2020-07-09T06:57:42+03:00

Почти половина жилья, построенного с начала 2020 года, приходится на Томский район. Фото: из открытых источников

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За январь-июнь 2020 года в Томской области введено в эксплуатацию 121,3 тыс. кв. метров жилья. Это на 26,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает пресс-служба обладминистрации. При этом в многоквартирных домах сдано почти 50 тыс. кв. метров жилья, в индивидуальных – без малого 71 тыс. «квадратов».

Для сравнения, за первое полугодие 2019 года по области было сдано 96,1 тыс. кв. метров жилья. Ввод объектов индивидуального жилищного строительства относительно того же периода вырос на 14,5%.

Почти половина введенных площадей приходится на Томский район – 56,5 тыс. кв. метров. В том числе, индивидуального жилья в предместье введено более 30 тыс. «квадратов». На втором месте по вводу город Томск, где за полгода сдано 41,5 тыс. кв. метров жилплощади, из них 18,8 тыс. кв. м – индивидуального. В Шегарском районе, замкнувшем тройку муниципалитетов-лидеров, построено и введено 2,9 тыс. кв. метров.

– Несмотря на пандемию, цели национального проекта «Жилье и городская среда» остаются прежними: в 2020 году в Томской области необходимо ввести 591 тыс. квадратных метров жилья, – подчеркнул заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. – Нам предстоит большая работа по вводу построенного индивидуального жилья, по подготовке перспективных площадок для строительства микрорайонов с развитой инфраструктурой и транспортной сетью. Кроме того, с этого года мы начнем строить жилье по госзаказу для расселения аварийных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU