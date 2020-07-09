Жительница Томской области понесет уголовную ответственность за неуплату алиментов

9 Июль 2020 2020-07-09T06:49:51+03:00

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Прокуратура Чаинского района утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы, которая в течении длительного времени, без уважительных причин, не уплачивала алименты на содержании своих сыновей.

- Гражданка, обязанная по решению суда выплачивать алименты на содержание своих сыновей 11 и 17 лет и уже привлеченная в сентябре 2019 года за неуплату к административной ответственности, платить алименты не начала. Вновь образованная на начало июня этого года задолженность составила более 140 тыс. рублей на обоих детей, общий размер долга превысил 1,5 млн рублей, - сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Добавим, что свою вину в содеянном женщина признала полностью. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Чаинский районный суд Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU