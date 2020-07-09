Аллея Победы и музей героя под открытым небом появятся в Томске стараниями горожан

9 Июль 2020 2020-07-09T07:03:02+03:00

Томские ТОСы создают во дворах целые сказочные композиции из подручных материалов и пестрых цветов. Фото: Из открытых источников

Изменить размер текста: A A

- Завершился прием заявок на конкурс «Лучший ТОС», в рамках которого 8 территориальных общественных самоуправлений (ТОС) Томска представили свои проекты. Участники конкурса смогут получить денежные средства на благоустройство территорий и реализацию социальных инициатив, - сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации города уточнили, что ТОСы «Молодежный» и «Заречное» планируют установить себя спортплощадки. ТОС «Мокрушинский» создал проект по организации пространства для проведения мероприятий в микрорайоне. Сразу 3 общественных организации приурочили свои проекты к 75-летию Победы. Так, ТОС «Центральный» планирует создать сквер Памяти, ТОС «Мичуринский» - аллею Победы, а Совет микрорайона АРЗ продолжит реализацию проекта «Музей Герою под открытым небом».

- Отрадно, что в Томске много инициативных жителей, готовых объединяться и совместно благоустраивать территорию своего двора и микрорайона. Мы в свою очередь поддерживаем эти благие начинания, и в рамках конкурса «Лучший ТОС» самые интересные инициативы получат финансовые средства на реализацию, - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Добавим, на данный момент в нашем городе созданы и работают 45 ТОСов.

ИСТОЧНИК KP.RU