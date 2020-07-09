2020-07-09T06:07:29+03:00
Общество

В 2020 году в Томской области благоустроят 56 общественных пространств

На эти цели по нацпроекту «Жилье и городская среда» направят свыше 400 млн рублей
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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В Томске и в других муниципалитетах региона работы по обустройству общественных пространств в разгаре.В Томске и в других муниципалитетах региона работы по обустройству общественных пространств в разгаре.Фото: Из открытых источников
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В регионе продолжается благоустройство общественных территорий в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщила пресс-служба обладминистрации.

- Работы по благоустройству в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» ведутся на всех 54 запланированных территориях во всех муниципальных образованиях. Например, в Томске в 2020 году обустраиваются 16 общественных пространств, в ЗАТО Северск — пять, в Стрежевом и Колпашевском районе по четыре, – пояснил начальник департамента архитектуры и строительства Томской области Дмитрий Ассонов. - Всего в 2020 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Томской области планируется благоустроить 56 объектов. Из бюджетов всех уровней на это выделено порядка 441 млн рублей.

Добавим, что уже завершилось благоустройство первых общественных пространств по другому национальному проекту - "Формирование комфортной городской среды": в Тегульдетском районе обновили Сквер выпускников, в Первомайском установили зрительские трибуны на спортплощадке. В с. Тегульдет в Сквере выпускников строители выполнили озеленение и установили информационный стенд. На этом здесь в 2020 году работы по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» завершены. В Первомайском районе в с. Комсомольск на спортплощадке по улице Причулымской установлены зрительские трибуны. Работы сейчас ведутся еще на двух территориях муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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