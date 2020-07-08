Онлайн-курс Томского госуниверситета попал в топ-20 самых популярных в мире

8 Июль 2020 2020-07-08T13:29:35+03:00

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Массовый открытый онлайн-курс (МООК) ТГУ «Career planning: resume/CV, cover letter, interview» вошел в двадцатку самых популярных в мире МООКов июля по версии портала Class Central. Курс создан Центром разработки и сопровождения онлайн-курсов ИДО университета и запущен в июне этого года на платформе Coursera. Автор курса – Петр Митчелл, профессор факультета иностранных языков ТГУ, действительный член Института лингвистов (Великобритания), практикующий переводчик и консультант по межкультурной коммуникации. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Международный портал Class Central объединяет все крупные образовательные платформы, на которых публикуются МООКи. В топ-20 курсов июля Россия представлена двумя МООКами – Санкт-Петербургского госуниверситета («Японский для начинающих») и ТГУ.

Курс Петра Митчелла по планированию карьеры будет интересен всем, кто планирует найти работу в англоговорящей стране или в международной компании, использующей английский язык для коммуникации. Слушатели узнают, как подобрать идеальную вакансию; составить резюме, ориентированное на вакансию мечты; правильно написать сопроводительное письмо и подготовиться к успешному собеседованию.

– После прохождения онлайн-курса вы узнаете, как выделиться из толпы, произвести отличное впечатление и подчеркнуть свои сильные стороны. И заодно попрактикуете английский язык, – отмечает Петр Митчелл.

На платформе Coursera онлайн-курс Петра Митчелла получает самые высокие оценки. Его средний балл – 4,9 из 5 возможных. За неполный месяц с момента запуска на курс записались почти 2500 человек. Основная аудитория – молодые слушатели от 18 до 35 лет.

Приступить к обучению на МООК «Career planning: resume/CV, cover letter, interview» можно в любой день: https://www.coursera.org/learn/career-planning-

ИСТОЧНИК KP.RU