В Томской области полиция задержала подозреваемого в убийстве двух работников базы «Хардикова заимка»
8 мая этого года на территории базы «Хардикова заимка» охотхозяйства МОООиР «Охотсоюз», расположенной в Томском районе Томской области, были обнаружены тела двух сотрудников базы с огнестрельными ранениями.
В результате профессиональных совместных действий сотрудников полиции и следователей 6 июля 2020 года задержан 42-летний томич, подозреваемый в совершении данного преступления. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц) по факту убийства двоих сотрудников базы «Хардикова заимка».
Задержанному предъявлено обвинение.
По ходатайству следователя суд избрал в отношении него в качестве меры пресечения заключение под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU