В Томской области полиция задержала подозреваемого в убийстве двух работников базы «Хардикова заимка»

8 Июль 2020 2020-07-08T13:03:51+03:00

Нет больше Хардиковой заимки. Подозреваемый в убийстве задержан Фото: из открытых источников

6 июля житель города 42-х лет взят под стражу

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8 мая этого года на территории базы «Хардикова заимка» охотхозяйства МОООиР «Охотсоюз», расположенной в Томском районе Томской области, были обнаружены тела двух сотрудников базы с огнестрельными ранениями.

В результате профессиональных совместных действий сотрудников полиции и следователей 6 июля 2020 года задержан 42-летний томич, подозреваемый в совершении данного преступления. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц) по факту убийства двоих сотрудников базы «Хардикова заимка».

Задержанному предъявлено обвинение.

По ходатайству следователя суд избрал в отношении него в качестве меры пресечения заключение под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU