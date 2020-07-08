2020-07-08T13:03:51+03:00
Происшествия

В Томской области полиция задержала подозреваемого в убийстве двух работников базы «Хардикова заимка»

6 июля житель города 42-х лет взят под стражу
ИГОРЬ ТЮРИН
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Нет больше Хардиковой заимки. Подозреваемый в убийстве задержанНет больше Хардиковой заимки. Подозреваемый в убийстве задержанФото: из открытых источников
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8 мая этого года на территории базы «Хардикова заимка» охотхозяйства МОООиР «Охотсоюз», расположенной в Томском районе Томской области, были обнаружены тела двух сотрудников базы с огнестрельными ранениями.

В результате профессиональных совместных действий сотрудников полиции и следователей 6 июля 2020 года задержан 42-летний томич, подозреваемый в совершении данного преступления. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц) по факту убийства двоих сотрудников базы «Хардикова заимка».

Задержанному предъявлено обвинение.

По ходатайству следователя суд избрал в отношении него в качестве меры пресечения заключение под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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