2020-07-08T12:48:28+03:00
Происшествия

На севере Томской области у местной жительницы собутыльница украла золото на кухне

Возбуждено уголовное дело по факту хищения изделий на сумму 19 500 рублей
ИГОРЬ ТЮРИН
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Люди не только гибнут за металл, но идут в тюрьму и на зонуЛюди не только гибнут за металл, но идут в тюрьму и на зонуФото: из открытых источников
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В дежурную часть МО МВД России «Стрежевской» обратилась местная жительница с заявлением о хищении золотых изделий, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена подозреваемая в совершении преступления. Ей оказалась стрежевчанка, 1978 года рождения, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности.

По предварительным данным, подозреваемая распивала спиртное в гостях со знакомой. Воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, женщина похитила золотые украшения из сумки, которая висела на ручке кухонной двери. Общий ущерб составил 19 500 рублей. Похищенное частично изъято.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На севере Томской области у местной жительницы собутыльница украла золото на кухне
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