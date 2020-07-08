2020-07-08T12:19:31+03:00
Общество

«Добро не уходит на каникулы»: проекты томских школьников-волонтеров признаны лучшими в России

На их реализацию ребята получат гранты в размере 1,3 млн рублей
Алина Пермякова
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Проекты оценивали представители крупных волонтерских и общественных организаций России.Проекты оценивали представители крупных волонтерских и общественных организаций России.Фото: из открытых источников
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В список победителей всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» вошли волонтерские объединения из томской школы №54, северской школы №87, отряды «Пятый элемент» Семилуженской школы и отряд «Краски» школы села Михайловка Зырянского район. Учащиеся получили гранты на общую сумму 1,3 млн руб для реализации своих проектов, сообщила во вторник пресс-служба администрации Томской области.

Проекты томских школьников направлены на организацию комфортной окружающей среды, сохранение экологии и заботу о животных. Например, грант в размере полумиллиона рублей волонтерский отряд из села Семилужки Томского района планирует потратить на создание площадки для отдыха и занятий спортом на пришкольной территории.

Отметим, всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» реализует Российское движение школьников. Стать участниками конкурса могли добровольческие отряды общеобразовательных организаций, состоящие из 4-15 человек в возрасте от 8 до 17 лет. Общая сумма грантов для победителей конкурса составила почти 32 млн рублей. Проекты оценивали представители крупных волонтерских и общественных организаций России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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