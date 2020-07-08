В Томске 13 июля стартует ремонт дорожного полотна на Мокрушинском переезде

8 Июль 2020 2020-07-08T12:53:52+03:00

Рельсы и переезды - ими богата земля томская Фото: из открытых источников

Этим летом в порядок приведут сразу несколько переездов через ж/д

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Об этом сегодня в ходе выездного совещания рассказал главный инженер томской дистанции инфраструктуры ОАО РЖД Олег Григорьев, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня в рамках трехстороннего соглашения между городом, областью и железной дорогой введутся ремонтные работы на Степановском переезде, шириной 9,3 м и протяженностью 53 м.

Здесь будут заменены на новые 3 резинокордовых настила, выполнено асфальтирование подходов к ж/д переезду, устройство и асфальтирование пешеходных дорожек с укладкой тактильной плитки на подходах к железнодорожным путям. Стоимость объекта 2.8 млн рублей.

Также в ближайшее время будет проведен ямочный ремонт на ж/д переездах на пр. Ленина (вблизи ул. Нижне-Луговая). И с сегодняшнего дня подрядчики РЖД приступили к ремонтным работам на переезде в районе ул. Ижевская.

На Мокрушинском переезде работы стартуют 13 июля. Подходы и подъезды к ж/д переезду будут отремонтированы в рамках большого проекта транспортной развязки с железной дорогой Тайга-Томск 76 км.

В целом в черте Томска сегодня 24 переезда, которые в благоустроительный сезон по максимуму должны быть приведены в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU