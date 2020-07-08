Томская область впервые передаст в концессию объекты теплоснабжения в Асине

8 Июль 2020 2020-07-08T11:27:30+03:00

В рамках концессии будет газифицирован райцентр и еще три населенных пункта. Фото: из открытых источников

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В Асиновском районе началась подготовка к реализации инфраструктурного проекта по переводу на газ систем теплоснабжения. Это стало возможным благодаря поправкам в региональный закон о концессиях, принятым Законодательной Думой Томской области в июне.

В ближайшее время областные власти планируют передать объекты жизнеобеспечивающих систем муниципалитета концессионеру на срок до мая 2032 года. В рамках концессионного соглашения предстоит построить 16 новых газовых котельных, а также реконструировать и переоборудовать угольную котельную. По словам главы Асиновского городского поселения Андрея Костенкова, в 2020 году пройдет проектирование и начнется строительство котельных первого этапа. Сооружение остальных объектов планируется в 2021-2022 годах.

Предельный размер субсидии, предоставляемый в пределах срока действия концессионного соглашения из областной казны бюджету Асиновского района, составит 9,6 млн руб. Средства пойдут на софинансирование платы концедента (обладателя прав собственности на объект концессии) в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. В целом стоимость соглашения составляет более 1,7 млрд руб., уточнили в пресс-службе областной Думы.

Добавим, что заключение соглашения ожидается до сентября 2020 года. При этом в департаменте ЖКХ и госжилнадзора Томской области считают преждевременным называть возможного концессионера. Однако, как ранее сообщил депутат облдумы Сергей Автомонов, это будет местное томское предприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU