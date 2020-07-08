Два молодых томича, промышлявшие грабежами дач в Заварзино , предстанут перед судом

8 Июль 2020 2020-07-08T11:04:32+03:00

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Прокуратура Советского района г. Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух молодых томичей, подозреваемых в совершении серии краж в дачных домиках посёлка Заварзино в мае-июне этого года. Одному из обвиняемых 20 лет, второму -21 год. Следствию удалось доказать семь эпизодов их незаконных деяний.

- По версии следствия, обвиняемые в период с 26 мая по 3 июня 2020 года незаконно проникали на территорию дачных участков и в дачные дома в районе поселка Заварзино, откуда похищали продукты, инструменты, электронную технику и др. Одно из хищений было совершено из припаркованного автомобиля, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В результате преступных действий обвиняемых семи потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 77 тыс. рублей. Часть похищенного удалось изъять и возвратить законным владельцам. Свою вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые признали полностью. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд г. Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU