Коронавирус в Томске: + 56 новых случаев заражения
Общее число заболевших в регионе достигло 2717
Число заболевших томичей превысило 2700 человек.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 8 июля, в Томской области выявлено 56 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 2717 подтвержденных случаев.
За последние сутки в стране выявлено 6562 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 8 4 регионах, 173 пациента скончались, 8 631 выздоровели.
С начала пандемии в России заболели 700 792 человека, 10 667 скончались, 472 511 выздоровел.
ИСТОЧНИК KP.RU