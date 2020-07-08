2020-07-08T10:36:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: + 56 новых случаев заражения

Общее число заболевших в регионе достигло 2717
Алиса Селезнева
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Число заболевших томичей превысило 2700 человек.Число заболевших томичей превысило 2700 человек.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 8 июля, в Томской области выявлено 56 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 2717 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 6562 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 8 4 регионах, 173 пациента скончались, 8 631 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 700 792 человека, 10 667 скончались, 472 511 выздоровел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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