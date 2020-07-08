Нефтяник, педагог и программист вошли в топ-10 самых востребованных специальностей у абитуриентов томских ССУЗов

8 Июль 2020 2020-07-08T11:29:16+03:00

Больше всех заявлений приняли техникум информационных технологий, политехнический и механико-технологический. Фото: из открытых источников

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На каждое бюджетное место популярных специальностей среднего профессионального образования претендуют от 2,5 до пяти человек. Сегодня подано 5 342 заявления от абитуриентов на 6 123 бюджетных места колледжей региона. При этом прием документов продолжается до 25 августа, сообщила в среду пресс-служба администрации Томской области.

В 2020 году в топ-10 специальностей вошли: преподавание у дошкольников и в начальных классах, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, бурение нефтяных и газовых скважин, информационная безопасность автоматизированных систем, сетевое и системное администрирование, информационные системы и программирование, поварское и кондитерское дело, дизайн, а также ремонт и обслуживание автомобилей, отметил начальник департамента профессионального образования Томской области Юрий Калинюк.

Больше всех заявлений в Томске приняли политехнический, механико-технологический техникумы и техникум информационных технологий, а также Томский государственный педагогический и Северский промышленный колледжи.

Добавим, всего прием на обучение по программам среднего профессионального образования в этом году ведут 25 областных колледжей и техникумов, девять филиалов и четыре структурных подразделения вузов.

ИСТОЧНИК KP.RU