2020-07-08T09:13:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Северске: в "закрытом" городе уже больше 150 заболевших

Двадцать три человека находятся на лечении в стационарах
Алиса Селезнева
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"Закрытый" город , увы, открыт для коронавируса."Закрытый" город , увы, открыт для коронавируса.Фото: из открытых источников
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Межрегиональное управление N81 ФМБА России опубликовало очередную сводку по ситуации с коронавирусом на территории Северска.

- По состоянию на 7 июля в ЗАТО Северск зарегистрирован 151 подтвержденный случай COVID-19. Девятнадцать пациентов госпитализированы в инфекционное отделение СибФНКЦ ФМБА России, ещё четверо проходят лечение в стационарах Томска, остальные получают лечение амбулаторно. - говорится в сообщении. Напомним, на 2 июля в закрытом городе насчитывалось 137 случаев заражения коронавирусом.

Из числа ранее заболевших уже выздоровели 60 северчан. Под медицинским наблюдением находятся 250 человек, контактировавших с COVID- носителями.

Также добавляется, что двумя лабораториями ФМБА России, расположенными в Северске, с начала пандемии выполнено 6160 исследований. С медицинского наблюдения сняты 1359 горожан, прибывших из-за рубежа и других российских регионов, а также контактных с заболевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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