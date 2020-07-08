69 двоен и три тройни родились с начала года в Томской области

8 Июль 2020 2020-07-08T08:45:15+03:00

Лидером по рождаемости стал областной перинатальный центр им. И.Д. Евтушенко. Фото: из открытых источников

Всего в регионе появились на свет почти 4,5 тыс. ребятишек

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За первые шесть месяцев 2020 года в Томской области родились 4465 малышей. Среди них больше всего мальчиков – 2342, девочек 2123, сообщила в среду пресс-служба администрации Томской области.

Отметим, в роддомах Томска на свет появились 3905 малышей, а в муниципалитетах региона 560. Так, в Стрежевом появилось 142 малыша, 109 в Колпашеве и 106 в Асине. Лидером по рождаемости стал областной перинатальный центр им. И.Д. Евтушенко, где родился 1571 ребенок.

— Три тройни и 57 двоен появились на свет в областном перинатальном центре. Еще девять двоен родились в роддоме №4, две двойни – в роддоме им. Н.А. Семашко в Томске и одна – в Тегульдетской районной больнице, — отметила главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Томской области Татьяна Чернобай.

Нампомним, в прошлом году в Томской области за первые шесть месяцев родилось 5294 малыша – на 829 больше, чем в 2020 году.

69 двоен появились на свет с начала 2020 года.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU