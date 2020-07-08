2020-07-08T07:45:24+03:00
Общество

В Томске обнаружена незаконная вырубка сосен в Заварзинском бору

Собственнику земельного участка грозит штраф до полутора миллионов рублей
Антонина Ленская
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Незадачливый хозяин спилил сосен на 60 тысяч, а штраф ему грозит в десять раз большеНезадачливый хозяин спилил сосен на 60 тысяч, а штраф ему грозит в десять раз большеФото: из открытых источников
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Сотрудники администрации Советского района совместно с городским департаментом дорожной деятельности и благоустройства обнаружили незаконную вырубку сосен в Заварзинском бору. С такой жалобой к властям обратились местные жители.

Отметим, что Заварзинская лесная дача и минеральные источники в окрестностях поселка включены в список особо охраняемых природных территорий Томской области.

В ходе проверки выяснилось, что собственник одного из земельных участков при строительстве подъездных путей осуществил незаконный снос лесных насаждений на соседних территориях. Причиненный ущерб, по расчетам специалистов, составил 63 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии Томска, материалы по незаконной вырубке были переданы в городское Управление внутренних дел. Согласно статье 260 Уголовного кодекса РФ незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере может повлечь за собой штраф в размере от 500 тыс. до 1,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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