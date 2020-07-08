Большинство улиц Черемошников в Томске останется завтра без холодной воды

8 Июль 2020 2020-07-08T07:16:19+03:00

Коммунальщики просят жильцов запастись холодной водой и терпением. Фото: из открытых источников

Коммунальщики будут проводить ремонтные работы на сетях

Изменить размер текста: A A

- 9 июля с 9 часов утра до 23 часов бригады «Томскводоканала» будут проводить ремонтные работы на водопроводных сетях в районе Черемошники, - сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

В связи с этим будет отсутствовать холодное водоснабжение по адресам:

- Ул. 5 Армии, 1;

- Пр. Ленина, 212а, 225/1, 227, 229, 230, 230/1, 231, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 242, 250, 252, 254а, 255, 256, 257, 258, 258а, 259, 261, 262а, 263, 271, 279;

- Пер. Механический, 1, 3, 10, 13;

- Ул. Строевая, 4;

- Пер. Строительный, 2;

- Ул. Усть-Керепеть, 80, 86, 87, 88, 89, 92, 92а, 93, 94, 98, 99, 99 стр.2, 100, 102, 104, 106, 108, 108/2, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 120а, 123, 123/3, 123 ст.4;

- Ул. Чапаева, 2а, 4, 6, 8;

- Пер. Шпальный, 3.

ООО «Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит томичей произвести запасы воды заблаговременно.

ИСТОЧНИК KP.RU