2020-07-08T07:06:29+03:00
Общество

Под контролем приставов в Томском районе ликвидированы три незаконные свалки

Они находились в урочищах Темерчинского участкового лесничества
Алиса Селезнева
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Вместо гор мусора - теперь чистота. фото: УФССП по Томской области.Вместо гор мусора - теперь чистота. фото: УФССП по Томской области.Фото: из открытых источников
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Весной Томская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась с иском в суд в отношении Департамента лесного хозяйства Томской области. Как выявили прокуроры, на территории двух урочищ Темерчинского участкового лесничества в Томском районе захламлены 4 участка. Три из них площадью 0,001 га с общим объемом мусора 25 кубометров, один – площадью 0.06 га с объемом отходов 40 куб. м. Суд обязал ликвидировать свалки в течение двух месяцев, однако решение в указанный срок исполнено не было, после чего судебные приставы возбудили соответствующие исполнительные производства.

- В добровольный срок, предоставленный приставом, земельные участки от мусора не освободили, в связи с чем в отношении департамента был назначен исполнительский сбор в размере 50 000 рублей по каждому производству. По решению суда департаменту была предоставлена отсрочка исполнения сроком на полгода. В течение этого срока мусор с трех участков каждый площадью 0,001 га был вывезен, - сообщила в среду пресс-служба УФССП по Томской области.

Четвертая, самая крупная свалка еще не ликвидирована, в связи с чем судебным приставом должнику предоставлен срок для исполнения судебного решения, который закончится 3 августа. В случае, если до этой даты работы не будут выполнены, организацию ждет административная ответственность за неисполнение судебного решения по ч.1 ст. 17.15 КоАП и назначение нового срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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