Квартиры на вторичном рынке Томска подорожали на 8,6% по сравнению с прошлым годом

8 Июль 2020 2020-07-08T06:03:18+03:00

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После сокращения спроса из-за введения карантинных мер в конце апреля в России началось восстановление вторичного рынка жилья, отмечают эксперты популярного сайта объявлений «Авито». Уже в июне 2020 года он показал значительный прирост по сравнению с прошлогодними данными – на 38,7%.

При этом во II квартале средняя цена квадратного метра вторичного жилья по стране повысилась на 4,9% и сейчас составляет 55 539 руб. В Томске, по данным «Авито Недвижимость», стоимость «вторички» возросла на 8,6% и на текущий момент оценивается в среднем в 57 767 руб. за «квадрат».

Среди крупных российских городов самые дорогие квартиры вторичного сегмента рынка находятся в Москве, где один квадратный метр стоит в среднем 211 094 руб. Далее следует Санкт-Петербург с примерной стоимостью 121 036 руб. за кв. метр. Твердые позиции лидеров по величине средней цены занимают южные города. Так, Сочи находится на третьем месте в рейтинге (около 115 290 руб. за кв. метр), Севастополь – на четвертом (90 481 руб.). В сравнении со II кварталом 2019 года квадратный метр вторичного жилья более всего подорожал в Сочи (+15,3%), Иркутске (+13,3%) и Москве (+10,8%).

Во многом рост цен происходит за счет восстановления спроса на рынке вторичного жилья после ослабления карантинных мер. С введением режима самоизоляции покупателям пришлось отложить свои планы, но уже в мае-июне наблюдалось заметное оживление на рынке. По мнению аналитиков, время затишья многие использовали для более тщательного изучения вариантов приобретения квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU