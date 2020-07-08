2020-07-08T06:03:18+03:00
Общество

Квартиры на вторичном рынке Томска подорожали на 8,6% по сравнению с прошлым годом

Эксперты «Авито Недвижимость» отмечают ажиотажный спрос в июне
Антонина Ленская
Поделиться:
Период карантина россияне использовали, чтобы более тщательно подойти к выбору жилья.Период карантина россияне использовали, чтобы более тщательно подойти к выбору жилья.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

После сокращения спроса из-за введения карантинных мер в конце апреля в России началось восстановление вторичного рынка жилья, отмечают эксперты популярного сайта объявлений «Авито». Уже в июне 2020 года он показал значительный прирост по сравнению с прошлогодними данными – на 38,7%.

При этом во II квартале средняя цена квадратного метра вторичного жилья по стране повысилась на 4,9% и сейчас составляет 55 539 руб. В Томске, по данным «Авито Недвижимость», стоимость «вторички» возросла на 8,6% и на текущий момент оценивается в среднем в 57 767 руб. за «квадрат».

Среди крупных российских городов самые дорогие квартиры вторичного сегмента рынка находятся в Москве, где один квадратный метр стоит в среднем 211 094 руб. Далее следует Санкт-Петербург с примерной стоимостью 121 036 руб. за кв. метр. Твердые позиции лидеров по величине средней цены занимают южные города. Так, Сочи находится на третьем месте в рейтинге (около 115 290 руб. за кв. метр), Севастополь – на четвертом (90 481 руб.). В сравнении со II кварталом 2019 года квадратный метр вторичного жилья более всего подорожал в Сочи (+15,3%), Иркутске (+13,3%) и Москве (+10,8%).

Во многом рост цен происходит за счет восстановления спроса на рынке вторичного жилья после ослабления карантинных мер. С введением режима самоизоляции покупателям пришлось отложить свои планы, но уже в мае-июне наблюдалось заметное оживление на рынке. По мнению аналитиков, время затишья многие использовали для более тщательного изучения вариантов приобретения квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Около 4500 малышей родились в Томской области с начала 2020 года
В Томске обнаружена незаконная вырубка сосен в Заварзинском бору
Большинство улиц Черемошников в Томске останется завтра без холодной воды
Под контролем приставов в Томском районе ликвидированы три незаконные свалки
Квартиры на вторичном рынке Томска подорожали на 8,6% по сравнению с прошлым годом
Где отдохнуть и как не заразиться, томичам расскажет Роспотребнадзор
Продажа сумки через Интернет лишила томичку крупной суммы денег
Замечания за антисанитарию в автобусах в Томске получили 5 из 44 «маршрутников»
Томская область получит 68,5 млн рублей на сдерживание роста безработицы
Станцию обезжелезивания воды отремонтируют в городе Асино Томской области
В Томской области стартовал технический этап рекультивации старого полигона в Новомихайловке
Возобновлено авиасообщение Иркутск – Томск – Тюмень
В Томской области зафиксирована еще одна смерть от COVID-19
В селе Корнилово под Томском началось строительство школы на 200 мест
Бесплатный проезд для пенсионеров Томска предложил ввести спикер гордумы
Коронавирус в Томске: еще 53 жителя области заразились COVID-19
В Томске три управляющие компании стали фигурантами уголовных дел
8-месячную девочку с пороком сердца экстренно доставили в Томск из Бурятии спецбортом
Соцработники Томской области получат еще 40,5 млн рублей «коронавирусных» выплат
Глава государства наградил еще 20 томских медиков за борьбу с коронавирусом
Оперштаб: информация о переполненном морге в томском «ковидарии» является фейком
Томскому землячеству в Москве исполнилось 25 лет
65 супружеских пар в Томской области получат медали за долгий и счастливый брак
Ремонт дороги по улице Артема в Томске завершат в июле
Томский бард Светлана Пантелеева стала победителем 47-го Грушинского фестиваля
Роспотребнадзор советует томичам правильно выбирать «молочку»
Новую образовательную стратегию моделируют в Томском госуниверситете
Штрафы за неправильную тонировку и парковку томичи проверят дома
КамАЗ и маршрутка с пассажирами столкнулись в Северске